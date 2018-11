Coni Ragazzi

Presentato il progetto 2019 che coinvolge 2.000 giovanissimi

ROMA, 16 NOV - Sono circa duemila i bambini dai 5 ai 14 anni che anche quest'anno saranno coinvolti nella pratica dell'attività sportiva, per sei mesi e 2 ore a settimana fino a maggio 2019 grazie al progetto Coni Ragazzi.



"Ci si rivolge ai giovani nelle Regioni dall'Abruzzo in giù e non è un caso. Qualsiasi statistica ritrae un confronto tra sud e nord impietoso. Sia per le attrezzature che per gli aspetti mobili e dell'impiantistica sportiva", ha spiegato Malagò, chiudendo con ironia il suo intervento in riferimento alla riforma in materia di sport inserita nella bozza della legge di bilancio: "Questa è l'ultima volta che si chiamerà Coni Ragazzi. Magari dal prossimo anno si chiamerà Sport e Salute Ragazzi…".

ContentItem-16a6359c-33bc-4f4b-a16f-bd0eea9a156d

Coni Ragazzi

Presentato il progetto 2019 che coinvolge 2.000 giovanissimi

Page-875df461-505d-47ab-a6b6-6c95da5c915d

5

Tematica:Rai Sport^Tematica:Sport^Tematica:Coni^Tematica:Top News^Category:Rai Sport:Category-0bb7280a-fedf-4a10-8e98-0299bce7d3c7^Category:Sport:Category-6ba0552d-3a7e-4e8a-95d5-e9e8acb4b2f1^Category:Coni:Category-f130c4b7-7695-4fc8-b2d0-55ef5b3f7b2c^Category:Top News:Category-54dde549-9615-4ab7-af18-2a2fe9686b95^TAG:Coni:Category-f130c4b7-7695-4fc8-b2d0-55ef5b3f7b2c^

/dl/img/2018/11/16/105x79_1542388314169_coniragazzi.jpg