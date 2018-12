Spalletti: "E' la gara più importante"

D'Ambrosio: "Dobbiamo vincere senza pensare a Barça-Tottenham"

"E' la partita piu' importante da quando sono qui, lo step successivo a quella con la Lazio dello scorso anno". Lo ha detto il tecnico dell'Inter, Luciano Spalletti, alla vigilia della sfida decisiva di Champions League contro il Psv Eindhoven.



"Abbiamo sbagliato con il Tottenham? Se siamo all'ultima partita a lottarci la qualificazione, chi vuol fare il rompiscatole lo faccia, ci sono professionisti anche in questo. Se al sorteggio ci avessero detto che la qualificazione ce la saremmo giocati in casa col Psv, con il Tottenham a Barcellona, cosa avreste detto?".



"Vecino probabilmente non sara' disponibile, Nainggolan aveva bisogno di giorni, altrimenti rischia di tornare indietro per il suo problema, e sara' valutato. I calciatori non sono dei bambini ma dei professionisti, e sanno valutare l'importanza di una partita. Stanno facendo un buon lavoro rispetto a dove siamo partiti, ma questo sara' oggetto di approfondimento piu' in la'".



"La differenza con la Juventus la vedo di più nelle vittorie mancate con Parma e Atalanta. E' nel contesto delle 38 partite che dobbiamo far meglio e non nella partita unica dove avremmo potuto anche vincere se avessimo concretizzato le opportunità che abbiamo avuto".



'Icardi a Madrid? Non vedo dove sia il problema. C'era la delegazione della Juventus, c'erano i dirigenti e un calciatore dell'Inter. Non vedo dove sia il problema, è come andare a cena da un'altra parte''. È una cosa che si gestisce normalmente, con la possibilità di avere una autorizzazione per vedere una partita. Non ha fatto nulla di strano, si è comportato regolarmente''.



D'AMBROSIO: "Pronti per domani? L'Inter deve essere sempre pronta per la storia, per i trofei che ha vinto, per il suo popolo. Siamo arrabbiati come sempre. Siamo obbligati a vincere tutte le partite, a maggior ragione domani. Con un pizzico di fortuna magari riusciremo a accedere agli ottavi".



Ma un successo contro gli olandesi potrebbe non bastare alla squadra di Spalletti: "Pensare a risultato Barça-Tottenham potrebbe impedirci di dare il massimo? No, non dobbiamo avere nessun tipo di rammarico e per far sì che ciò accada bisogna vincere. Dobbiamo fare il nostro, fare bottino pieno e quello che sarà l'altro risultato lo accetteremo".



"Cosa ci manca per fare il salto di qualità? Abbiamo giocato alla pari contro Tottenham e Juve, anche l'anno scorso contro le grandi squadre avevamo il piglio giusto. Quest'anno a mio avviso è mancato il gol, le occasioni ci sono state. Poi è normale, contro la Juve se non segni prima o poi con la qualità che hanno possono farti gol".



"Domani dobbiamo vincere a prescindere dagli ultimi risultati. Non siamo assolutamente in crisi e la partita contro il Psv potrebbe permetterci con un pizzico di fortuna di raggiungere dopo tanti anni gli ottavi. Se ci fidiamo del Barça? Io personalmente non ci penso, dobbiamo fidarci delle nostre qualità e forze, di quelle che sono le nostre forze e di quello che vogliamo raggiungere con questa maglia. Se domani non facciamo risultato, sarà colpa nostra. Se vinceremo, non avremo rammarichi".



D'Ambrosio ha ribadito le ambizioni dei nerazzurri: "Essendo l'Inter dobbiamo sempre pensare al massimo, non dobbiamo accontentarci solo di passare il girone e dagli ottavi dovremo pensare a vincere contro chi affronteremo. In campionato non ci accontenteremo di arrivare quarti come l'anno scorso".



"Se la prestazione di Torino può darci fiducia per domani? Bisogna sempre prendere quello che di buono si è fatto e il negativo per poterlo migliorare, puntando alla partita perfetta anche se non ci sarà mai. Quella di domani sarà una partita a sé e anche in caso di vittoria a Torino non avremmo affrontato il Psv sottotono".



POLITANO: "Siamo l'Inter, domani ce la metteremo tutta per passare il turno anche se sappiamo che non dipenderà solo da noi. L'importante sarà scendere in campo e vincere".



"Se sentiamo che è la partita più importante degli ultimi anni? Assolutamente sì, c'è la voglia di far bene e cercare di passare il turno anche se sappiamo che non sarà facile", ha spiegato in conferenza stampa. "Ce la metteremo tutta, ma quando sono usciti i calendari avremmo firmato per arrivare all'ultima giornata per giocarcela".



"Cosa ci manca per fare il salto di qualità? Le ultime tre partite abbiamo giocato bene ma ci è mancato il bottino pieno. Quando crei tre palle gol con la Juve e non ne concretizzi nemmeno una - ha analizzato - è normale che il gol prima o poi te lo fanno perché loro sono una squadra fortissima e stanno dimostrando anche quest'anno che sono un gradino sopra tutti".



Politano non vede un'Inter in crisi: "Le prestazioni ci sono state, ci sono mancati i punti ma stiamo facendo bene. Ci serve un pizzico di cattiveria e di fortuna in più", ha osservato.



L'ex Sassuolo ha poi rassicurato sulle sue condizioni fisiche: "Mi sento bene, avendo così tante partite non ero abituato a giocare ogni tre giorni a questi livelli e un po' di stanchezza ce l'ho. Quindi, contro la Juve, il mister ha deciso per la sostituzione. Abbiamo tanti giocatori forti in panchina, è normale che il mister faccia sostituzioni".



Sugli obiettivi nerazzurri: "Normale che vogliamo sempre fare il massimo, cercare di passare il girone sarebbe fantastico. Poi ci dovremo concentrare sul campionato, siamo tutte lì in pochi punti e sarà difficile mantenere la posizione. Ma siamo l'Inter e dobbiamo cercare sempre di arrivare il più lontano possibile in tutte le competizioni".



"Se la prestazione di Torino ci dà fiducia in vista di domani? E' normale prendere le cose fatte bene, soprattutto quelle fatte nel primo tempo, quando li abbiamo messi in difficoltà e meritavamo di andare in vantaggio. Così non è stato, ora dobbiamo vedere dove abbiamo sbagliato nella ripresa e ripartire da lì", ha concluso.

ContentItem-0c79cf9f-0c0d-4170-a1aa-ad5213c190e4

Spalletti: "E' la gara più importante"

D'Ambrosio: "Dobbiamo vincere senza pensare a Barça-Tottenham"

Page-9e2cbf15-87f2-4239-9189-54610079fc42

5

Tematica:Rai Sport^Tematica:Inter^Tematica:Champions League^Category:Rai Sport:Category-0bb7280a-fedf-4a10-8e98-0299bce7d3c7^Category:Inter:Category-bb6fdf00-8ea4-4414-9bcc-019317d60c4b^Category:Champions League:Category-bb931b45-249e-4cf8-8009-76d578a024da^TAG:Inter:Category-bb6fdf00-8ea4-4414-9bcc-019317d60c4b^TAG:Champions League:Category-bb931b45-249e-4cf8-8009-76d578a024da^

/dl/img/2018/12/10/105x79_1544449605366_GettyImages-1065878684.jpg