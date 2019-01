Il Real risorge: 2-0 al Siviglia

Blancos terzi dietro al Barcellona e all'Atletico Madrid

Il Real Madrid vince lo spareggio per il terzo posto nella Liga contro il Siviglia, portandosi a 36 punti dopo 20 giornate e lasciando gli andalusi 3 punti indietro.



Partita non bella al Santiago Bernabeu, ma conclusa sul 2-0 per i campioni d'Europa e del mondo per club in carica. Al 33' della ripresa un tiro del brasiliano Casemiro, che ha superato il portiere Vaclik, permette ai padroni di casa di portarsi in vantaggio; Luka Modric, al 48', chiude i conti, entrando in area e firmando il 2-0 finale. Il Real è preceduto in classifica solo dal Barcellona - in campo domani sera alle 20,45 in casa contro il Leganes, ma lontano 7 punti - e all'Atletico (a +2), che giocherà alle 18,30 in trasferta contro l'Huesca.

