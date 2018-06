Halep - Stephens la finale

Eliminate rispettivamente Muguruza e Keys

Saranno Simona Halep e Sloane Stephens le protagoniste della finale femminile sabato al Roland Garros di Parigi.



In semifinale la rumena, numero uno del mondo ha, sconfitto per 61 64 la spagnola Garbine Muguruza. Centrando la sua terza finale all`ombra della Tour Eiffel, la quarta in uno Slam, la 26enne di Costanza si è anche assicurata la permanenza sul trono mondiale.



La statunitense si è invece aggiudicata per 64 63 il derby a stelle e strisce contro Madison Keys conquistando la sua prima finale in terra francese. Nel bilancio dei confronti diretti la Halep è in vantaggio per 5 a 2 con la Stephens, ha vinto in due le ultime quattro sfide con la statunitense ed anche le uniche due giocate sul "rosso" (compresa quella negli ottavi proprio a Parigi quattro anni fa).



