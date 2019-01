Si ferma Bonucci, Atletico a rischio

Il difensore ha riportato una distorsione con interessamento dei legamenti della caviglia

Brutte notizie per l'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri in vista della fase calda della stagione.



Nel corso della giornata di ieri contro la Lazio , Leonardo Bonucci ha riportato un trauma distorsivo alla caviglia destra con interessamento capsulo-legamentoso.



Il calciatore - come riferisce il club in una nota - ha già iniziato le terapie del caso. Al momento non vengono specificati i tempi di recupero e se il giocatore sarà a disposizione o meno in occasione del doppio confronto in Champions League contro l'Atletico Madrid, in programma il 20 febbraio e il 12 marzo.

ContentItem-fb6f158d-4d0d-4002-b0c6-78b09f2f4778

Si ferma Bonucci, Atletico a rischio

Il difensore ha riportato una distorsione con interessamento dei legamenti della caviglia

Page-9e2cbf15-87f2-4239-9189-54610079fc42

5

Tematica:Rai Sport^Tematica:Calcio^Tematica:Calcio^Tematica:Juventus^Category:Rai Sport:Category-0bb7280a-fedf-4a10-8e98-0299bce7d3c7^Category:Calcio:Category-4d4c839c-0b46-4694-aec5-a1dcfc31ab94^Category:Calcio:Category-59f92492-5b6f-4225-be7b-973a887faca9^Category:Juventus:Category-44c780fe-4c59-4408-bb47-ddf1f3acb565^TAG:Calcio:Category-4d4c839c-0b46-4694-aec5-a1dcfc31ab94^TAG:Juventus:Category-44c780fe-4c59-4408-bb47-ddf1f3acb565^

/dl/img/2019/01/28/105x79_1548677468803_GettyImages-1083022050.jpg