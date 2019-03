Shiffrin vince anche a Spindleruv

L'americana si conferma regina dello slalom, male l'Italia

Ancora un grande successo - vittoria n.58 in carriera - per l'americana Mikaela Shiffrin che ha vinto lo slalom speciale di Spindleruv Mlyn in 1.38.98.



Seconda la svizzera Wendy Holdener in 1.39.83 eterza la slovacca Petra Vlhova in 1.41.01. Per l'Italia c'e'stata l'ennesima brutta gara in questa disciplina, con Chiara Costazza 21/a in 1.43.48 ed Irene Curtoni 25/a in 1.44.32.



La coppa del mondo passa ora in Andorra per le Finali di Soldeu: cinque gare in cinque giorni a partire da mercoledi' prossimo con la discesa. Alle Finali partecipano i migliori 25 atleti di ogni disciplina oltre al campione mondiale juniores appena laureato in Val diFassa.

ContentItem-dfa77933-b433-4f95-bf53-ddc32a4781f4

Shiffrin vince anche a Spindleruv

L'americana si conferma regina dello slalom, male l'Italia

Page-9e2cbf15-87f2-4239-9189-54610079fc42

5

Tematica:Rai Sport^Tematica:Sci Alpino^Tematica:Altri sport^Tematica:Altri Sport^Category:Rai Sport:Category-0bb7280a-fedf-4a10-8e98-0299bce7d3c7^Category:Sci Alpino:Category-1261c35f-8d2f-415b-a502-c9a8a1825b26^Category:Altri sport:Category-50144474-6c9b-48a6-9b01-58216c5102a9^Category:Altri Sport:Category-ad52d280-d747-404e-8504-ac34621367da^TAG:Sci Alpino:Category-1261c35f-8d2f-415b-a502-c9a8a1825b26^TAG:Altri Sport:Category-ad52d280-d747-404e-8504-ac34621367da^

/dl/img/2019/03/09/105x79_1552139458008_GettyImages-1129362141.jpg