A Rocchi Milan-Lazio

Giacomelli per il ritorno di Montella alla Fiorentina

ROMA, 11 APR - Sarà Gianluca Rocchi, di Firenze, ad arbitrare Milan-Lazio, in programma sabato alle 20:30, partita che mette in palio un posto nella prossima Champions.



Per Spal-Juventus, che può consegnare ai bianconeri l'ottavo scudetto di fila, è stato designato Daniele Doveri, di Roma 1. Fiorentina-Bologna, con il ritorno di Vincenzo Montella sulla panchina viola, vedrà in campo Piero Giacomelli, di Trieste.

