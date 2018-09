Milan - Atalanta 2-2

Higuain e Bonaventura non bastano, Rigoni pareggia nel recupero

Milan e Atalanta hanno pareggiato 2-2 nel posticipo delle 18 della quinta giornata del campionato di serie A. Due volte avanti i rossoneri, subito con Higuain e con Bonaventura dopo il pareggio di Gomez a inizio ripresa, sono stati raggiunti al 92' da una rete di Rigoni. Dopo un primo tempo di marca Milan, l'ingresso di Zapata a inizio ripresa ha reso più pericolosa l'Atalanta, che ha meritato di dividere la posta. Le due squadre sono entrambe a quota 5 in classifica.



Milan e Atalanta hanno pareggiato cinque degli ultimi sette incroci di Serie A (due successi bergamaschi).

Il Milan non segnava a San Siro contro l'Atalanta da gennaio 2014.

Il Milan non subiva due gol in una partita casalinga in tutte le competizioni dallo scorso marzo (successo per 3-2 contro il Chievo).

Il gol di Gonzalo Higuaín (1'33'') è il più veloce del Milan in Serie A da quello di Muntari contro la Juventus nell'ottobre 2013 (18 secondi).

Higuaín ha realizzato il suo secondo gol più veloce in Serie A, dopo quello contro l'Inter nel novembre 2015 (1'04'').

Higuain ha trovato la rete in due partite consecutive di campionato per la prima volta dallo scorso febbraio.

Nove i gol realizzati da Higuain contro l’Atalanta in Serie A, solo alla Lazio (12) ne ha rifilati di più nella competizione.

Per la terza volta in Serie A Suso ha servito due assist in una singola partita.

Emiliano Rigoni ha realizzato tre gol in quattro presenze in Serie A, tutti in trasferta.

