Parolo trascina la Lazio

Finisce 0-1 con brivido per i biancocelesti nel finale

La Lazio vince a Empoli 1-0 (0-0) nel posticipo della quarta giornata della serie A e sale a quota sei in classifica, mentre i toscani restano a 4.



Non è stata una partita facile per la squadra di Simone Inzaghi, che ha capitalizzato al massimo la rete di Parolo al 2' della ripresa, rischiando però di subire nel recupero il pareggio, che i toscani avrebbero meritato.



Il gol del vantaggio di Marco Parolo è arrivato con il primo tiro della partita della Lazio nello specchio della porta.



Rete numero 40 in Serie A per Parolo. Di questi, 21 sono stati segnati in trasferta.

La Lazio è la squadra con la percentuale realizzativa più bassa in questa Serie A tra quelle che hanno segnato almeno un gol (4,76%).

Con quelli di Wallace e Correa sono quattro i legni colpiti dalla Lazio in questa Serie A. I biancocelesti sono la squadra che ne ha colpiti di più.

Miha Zajc è il primo giocatore in Serie A per numero di tiri senza trovare la via del gol (12).

Prima sconfitta interna dell'Empoli in campionato dopo 19 partite (13V, 6N): l'ultima sconfitta al Castellani risaliva al 23 settembre 2017 contro il Cittadella in Serie B.

Prima sconfitta dell'Empoli in una quarta giornata di Serie A giocata in casa su sette precedenti (2V, 4N).

