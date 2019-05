La Lazio vede l'Europa

Cgliari battuto 2-1: decidono i gol di Luis Alberto e Correa

La Lazio batte il Cagliari 2-1 (1-0) alla Sardegna Arena in uno degli anticipi della 36ª giornata del campionato di Serie A. Decisivi i gol di Luis Alberto (31' pt) e Correa (8' st). A segno per i sardi Pavoletti (46' st).



La Lazio con un gol per tempo va a espugnare il terreno del Cagliari e, in attesa della finale di Coppa Italia contro l’Atalanta, si porta a casa tre punti che la mantengono in piena corsa per l’Europa League. La salvezza invece non è ancora matematica per la squadra di Maran. ma oramai manca davvero pochissimo.

Nessun giocatore straniero ha sia segnato che fornito assist in più incontri di Luis Alberto nelle ultime due stagioni di Serie A (sei, al pari di Dries Mertens).

Per la prima volta Joaquín Correa ha preso parte attiva a 10 gol in una singola stagione tra Serie A e Liga (4 reti e 6 assist nel campionato in corso).

Leonardo Pavoletti ha eguagliato il suo record di marcature in una singola stagione di Serie A: 14, come nel 2015/16.

I biancocelesti non vincevano due trasferte consecutive in campionato dallo scorso settembre.

La Lazio ha alternato una sconfitta ad una vittoria nelle ultime sei giornate di campionato.

Luis Alberto non segnava in trasferta in Serie A da aprile 2018 (v Fiorentina), anche in quel caso su assist di Marusic.

Tre degli ultimi quattro assist di Adam Marusic in Serie A hanno portato al gol Luis Alberto, inclusi gli ultimi due.

Correa non segnava in campionato dal 25 novembre scorso contro il Milan (167 giorni fa).

Le quattro reti di Joaquín Correa con la maglia della Lazio in Serie A sono state tutte messe a segno su azione nel corso del secondo tempo.

50ª presenza per Felipe Caicedo in Serie A.

ContentItem-3f2b6564-8b3e-4222-958d-59fdc82f7d87

La Lazio vede l'Europa

Cgliari battuto 2-1: decidono i gol di Luis Alberto e Correa

Page-cef97a2b-8a3e-47cd-81f3-ede246a7421b

5

Tematica:Rai Sport^Tematica:Calcio^Tematica:Calcio^Tematica:Top News^Tematica:serie A^Category:Rai Sport:Category-0bb7280a-fedf-4a10-8e98-0299bce7d3c7^Category:Calcio:Category-4d4c839c-0b46-4694-aec5-a1dcfc31ab94^Category:Calcio:Category-59f92492-5b6f-4225-be7b-973a887faca9^Category:Top News:Category-54dde549-9615-4ab7-af18-2a2fe9686b95^Category:serie A:Category-e05f4c49-d1ef-4986-95da-1dca448d9eff^TAG:Calcio:Category-4d4c839c-0b46-4694-aec5-a1dcfc31ab94^TAG:serie A:Category-e05f4c49-d1ef-4986-95da-1dca448d9eff^

http://www.rai.it/dl/img/2019/05/105x79sport_focus_imagea5d1c24d09706ac7e185b85c0456544c.jpg