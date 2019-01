Seconda medaglia per Bertagnolli-Casal

Mondiali 2019 | Dopo l'argento nel gigante arriva l'oro dallo slalom

Seconda prova ai Mondiali di sci alpino paralimpico di Kranjska Gora (Slovenia) per gli azzurri. Oggi era di scena lo slalom ed e' di nuovo festa per la coppia trentina visually impaired formata da Giacomo Bertagnolli e Fabrizio Casal.



Dopo l'argento dell'altro ieri nel gigante, oggi arriva l'attesissimo oro, dalla gara di slalom. I portacolori delle Fiamme Gialle, all'arrivo con 1:55.43, salgono sul primo gradino del podio davanti allo slovacco Haraus (1:57.07) e all'austriaco Lahner (1:58.73).



Per loro il miglior tempo della 2^ manche (56.53). Squalificato Krako, in un primo momento risultato primo. Tredicesimo, infine, Davide Bendotti tra gli standing (2:03.42) nella gara vinta dal francese Bauchet (1.43.71).



Appuntamento ora in Italia, a Sella Nevea in Friuli, per le la seconda parte di questi Mondiali con il programma gare delle discipline veloci: discesa libera, super combinata e superG (rispettivamente il 29 gennaio, 31 e 1° febbraio).

