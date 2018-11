Hirscher vince lo slalom Levi

59° successo in Coppa, secondo Kristofferson, Gross 17°é

LEVI (FINLANDIA), 18 NOV - Il campione austriaco Marcel Hirscher - detentore delle ultime sette coppe del mondo - ha vinto a Levi in 1.51.04 lo slalom speciale di apertura della stagione di cdm 2018/19. E' il suo 59° successo in coppa.



Secondo il norvegese Henrik Kristoffersen in 1.51.04 e terzo lo svedese e campione olimpico Andre Myhrer in 1.52.45 Male l'Italia con solo due atleti nella classifica finale: il trentino Stefano Gross 17° in 1.53.39 e l'altoatesino Simon Maurberger 22° in 1.54.54.



La Coppa del mondo si trasferisce ora in Nord America: le ragazze vanno a Killington, negli Usa, dove sabato e domenica prossimi ci saranno un gigante ed uno slalom speciale. Gli uomini passano invece a Lake Louise, in Canada, dove negli stessi giorni ci saranno una discesa ed un superG.

ContentItem-7aa89fca-44bb-4454-ac87-01440f3bd7ab

Hirscher vince lo slalom Levi

59° successo in Coppa, secondo Kristofferson, Gross 17°é

Page-9e2cbf15-87f2-4239-9189-54610079fc42

5

Tematica:Rai Sport^Tematica:Sci Alpino^Tematica:Sport^Tematica:Rai Sport^Tematica:Top News^Category:Rai Sport:Category-0bb7280a-fedf-4a10-8e98-0299bce7d3c7^Category:Sci Alpino:Category-1261c35f-8d2f-415b-a502-c9a8a1825b26^Category:Sport:Category-379fd98d-9fb7-4ebd-ba3b-920af37e03eb^Category:Rai Sport:Category-8dd105bb-81ce-4ebe-8b8d-f0a0fcf1655c^Category:Top News:Category-54dde549-9615-4ab7-af18-2a2fe9686b95^TAG:Sci Alpino:Category-1261c35f-8d2f-415b-a502-c9a8a1825b26^

/dl/img/2018/11/18/105x79_1542551502526_Marcel%20Hirscher.jpg