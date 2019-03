Frida Hansdotter annuncia il ritiro

Svedese vinse oro in slalom a Pyeongchang e 3 bronzi iridati

Dopo Lindsey Vonn, il circo bianco femminile perde un'altra protagonista. La campionessa olimpica di slalom, Frida Hansdotter, ha infatti annunciato che si ritirerà alla fine della stagione.



Lo ha fatto sapere la stessa 33enne svedese con un post pubblicato su Instagram. Tra le grandi rivali dell'americana Mikaela Shiffrin, la Hansdotter nella sua carriera, oltre al titolo a Pyeongchang 2018, ha vinto la Coppa del Mondo di slalom nel 2016 e tre bronzi iridati nella stessa specialità, oltre a 35 podi in coppa del mondo (con 4 vittorie).



La sua ultima gara sarà il 16 marzo alla finali di Coppa del Mondo a Soldeu, ad Andorra. "Adoro sciare e sarà sempre una grande parte della mia vita, ma adesso è arrivato per me il tempo di dire addio al circuito e iniziare un nuovo capitolo nella vita", ha concluso la Hansdotter.

