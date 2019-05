Fioretto, bronzo per le azzurre

Quinto posto per la squadra maschile a San Pietroburgo

L'Italia conquista il terzo posto al termine della gara a squadre che ha completato il programma della tappa tedesca del circuito di Coppa del Mondo di fioretto femminile.



Alla vigilia, il ct azzurro, Andrea Cipressa ha dovuto fare fronte all'assenza di Elisa Di Francisca, bloccata da un problema alle costole già emerso ieri durante la gara individuale, sostituendo l'olimpionica di Londra con Francesca Palumbo. Il quartetto in pedana composto Alice Volpi, Arianna Errigo, Martina Batini e Francesca Palumbo ha conquistato il podio superando per 45-41 gli Stati Uniti nell'assalto che è valso il terzo posto, dopo la sconfitta subìta in semifinale contro la Russia, poi vincitrice finale della gara, col punteggio di 44-41.



Non è andata altrettanto bene per la squadra di fioretto maschile impegnata invece a San Pietroburgo. Il giorno dopo la doppietta azzurra nella gara individuale con Andrea Cassarà ed Alessio Foconi, l'Italia conclude al quinto posto la gara a squadre.

