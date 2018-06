Europei, podio Errigo e Volpi

Due medaglie nel fioretto donne dopo le due degli uomini

Altre due medaglie per l'Italia ai Campionati europei di scherma di Novi Sad (Serbia). Il fioretto femminile azzurro porta la medaglia d'argento con Arianna Errigo e quella di bronzo con Alice Volpi.



Sale quindi quota quattro il bottino italiano dopo due giornate dopo le due conquistate ieri, nel fioretto maschile, da Daniele Garozzo e Giorgio Avola, anche loro argento e bronzo. Arianna Errigo affronta in finale l'olimpionica di Rio e campionessa del Mondo in carica Inna Deriglazova, che vince l'oro col punteggio di 15-9.



La russa si è cosi "vendicata" della sconfitta subìta lo scorso anno sulle pedane continentali di Tbilisi ed interrompe la striscia di successi europei azzurri iniziata nel 2013 col dominio prima di Elisa Di Francisca e poi di Arianna Errigo. Alice Volpi si conferma sul terzo gradino del podio europeo, così come dodici mesi fa in Georgia. A "dirottare" la fiorettista senese verso la medaglia di bronzo è stata proprio Arianna Errigo che, nel derby di semifinale, si è imposta per 15-9.

ContentItem-edcf2552-4de3-410c-823e-a69be9689ede

Europei, podio Errigo e Volpi

Due medaglie nel fioretto donne dopo le due degli uomini

Page-9e2cbf15-87f2-4239-9189-54610079fc42

5

Tematica:Rai Sport^Tematica:Sport^Tematica:Rai Sport^Tematica:Top News^Tematica:Altri sport^Tematica:Scherma^Tematica:Altri Sport^Category:Rai Sport:Category-0bb7280a-fedf-4a10-8e98-0299bce7d3c7^Category:Sport:Category-379fd98d-9fb7-4ebd-ba3b-920af37e03eb^Category:Rai Sport:Category-8dd105bb-81ce-4ebe-8b8d-f0a0fcf1655c^Category:Top News:Category-54dde549-9615-4ab7-af18-2a2fe9686b95^Category:Altri sport:Category-50144474-6c9b-48a6-9b01-58216c5102a9^Category:Scherma:Category-3185cf50-0d97-42a3-a3d5-7e2b81daa419^Category:Altri Sport:Category-ad52d280-d747-404e-8504-ac34621367da^TAG:Scherma:Category-3185cf50-0d97-42a3-a3d5-7e2b81daa419^TAG:Altri Sport:Category-ad52d280-d747-404e-8504-ac34621367da^

http://www.rai.it/dl/img/2018/06/105x79sport_focus_imagec5ee5e76b025de199f7edf9b8d71315a.jpg