Scattano i quarti di Coppa Italia

Domani il primo match e dopodomani luci a San Siro per il derby

Al via i quarti di finale di Coppa Italia che si giocheranno tutti in notturna. Si parte il giorno di Santo Stefano, martedì 26 dicembre alle 21.00 con Lazio-Fiorentina, diretta su Rai Due. Il direttore di gara dell'incontro sarà Damato.



"Anticipo" di un quarto d'ora per il derby di Milano, piatto forte del giorno successivo: Milan-Inter prenderà il via alle 20.45, diretta su Rai Uno con il campano Guida a dirigere. Le vincenti di queste due gare si ritroveranno di fronte nella doppia sfida di semifinale il 31 gennaio e il 28 febbraio.

