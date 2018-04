Salica: 'Col Napoli ci giochiamo l'Europa'

Il n.2 viola: 'Scanzarci? Sono giochi sui social che non ci riguardano'

"Come arriva la Fiorentina alla sfida con il Napoli? Spero bene. I ragazzi ieri hanno fatto un buon allenamento, si stanno preparando, e' un impegno molto importante. Non ci dimentichiamo che noi siamo ancora in corsa per l'Europa, a cui puntiamo, e quindi fino alla fine dobbiamo crederci. Scansarsi domenica per favorire il Napoli? Sono giochi sui social che non ci riguardano".



Lo ha detto il vicepresidente della Fiorentina, Gino Salica. Ieri nel frattempo la Fiorentina ha comunicato le limitazioni alla vendita dei biglietti in vista della sfida contro il Napoli, in programma domenica prossima al 'Franchi' di Firenze.



"Temiamo un po' questa invasione" dei tifosi napoletani, "a Napoli c'e' molto entusiasmo - ha aggiunto Salica - Sono ad un punto dalla vetta, vedono la possibilita' di raggiungere un obiettivo straordinario, e quindi io capisco questa euforia folle, raccontano cose incredibili a Napoli".



"Noi abbiamo fatto secondo me la cosa giusta, in collaborazione con la questura, con la prefettura e con la polizia municipale, ed abbiamo deciso di vendere i biglietti solo ai residenti in Toscana a partire da oggi alle 10 e quindi limiteremo" la vendita dei tagliandi per Fiorentina-Napoli, "ma lo faremo anche per i nostri tifosi. Un tifoso viola di Bologna o Milano non potra' comprare i biglietti. Quindi e' un'autolimitazione che ci imponiamo ma credo che questa sia giusta per evitare problemi di ordine pubblico che potrebbero esserci domenica".

