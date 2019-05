S. Stefano a un passo dal Tricolore

I marchigiani battono ancora Cantù 53-48 e si portano sul 2-0

Il S. Stefano Avis è a un solo passo dal primo Scudetto della propria storia, dopo il successo in gara due delle finali Scudetto sulla UnipolSai Briantea84 Cantù, che vale il 2-0 nella serie e un doppio match point da potersi giocare sul parquet di casa del PalaPrincipi di Porto Potenza Picena nel prossimo fine settimana.



Totalmente ribaltati quindi i favori del pronostico e il fattore campo dopo i primi due capitoli della sfida Scudetto al PalaMeda, e ora i campioni d’Italia in carica sono costretti a vincere le prossime due trasferte per forzare la serie a gara cinque.



La serie proseguirà con gara 3 in casa del S. Stefano Avis sabato 18 maggio alle ore 17, mentre l’eventuale gara 4 è in programma domenica 19 sempre nelle Marche e sempre alle ore 17.

