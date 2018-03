Kings-Benetton 35-36

Ottima prova dei biancoverdi in Sudafrica, il mattatore è Banks

Il Benetton Treviso ha battuto i Southern Kings per 36-35 (26-21) in una partita del Guinness Pro14 giocata al Nelson Mandela Bay Stadium di Port Elizabeth.



Questi i marcatori per il team veneto, che ha conquistato in classifica anche il punto di bonus offensivo: Baravalle (meta), Lazzaroni (meta), Iannone (meta), Banks (una meta, 4 trasformazioni e un calcio piazzato) e Steyn (una meta). Giallo al 13' st per Ruzza.



