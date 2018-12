Roma e Toro calano il tris

La Roma non stecca all'Olimpico contro il Sassuolo. Di Francesco batte il suo passato per 3-1 grazie alle reti di Perotti, Schick e Zaniolo e si tiene in scia a 4 punti di distanza dai 'cugini' della Lazio che occupano il quarto posto: il gol nel finale di Babacar evita pero' di tornare ad ottenere un clean sheet, con la striscia negativa che sale a quota dieci partite consecutive. Niente da fare invece per il Sassuolo contro la Roma mai battuta in campionato, impantanato nel gruppone a quota 25 punti in una classifica sempre piu' corta. Servono pochi secondi per animare il Boxing Day capitolino: Berardi cerca l'eurogol da centrocampo per beffare Olsen dopo un rinvio sbagliato ma il portiere svedese recupera con un balzo, poi al 4' la Roma conquista un calcio di rigore. Lancio in profondita' di Florenzi, Schick aggancia ma viene steso da Ferrari: dopo un silent check di diversi minuti e un consulto al Var, Giacomelli conferma la propria decisione e Perotti e' glaciale nello spiazzare Consigli con un rasoterra chrirugico. Il Sassuolo si affida alla vivacita' di un ispirato Berardi ma e' Schick ad indirizzare l'incontro: il ceco prima fa tremare l'Olimpico colpendo in maniera scomposta un'auto-traversa con il pallone che resta miracolosamente in campo per qualche centimetro, poi al 23' sigla il raddoppio. Schick scatta sul filo del fuorigioco sulla gran palla di Cristante, salta Consigli e deposita in fondo alla rete a porta sguarnita.



De Zerbi inizia la ripresa con un cambio, Lirola per Lemos. Il primo squillo è ancora di marca giallorossa, Under si accentra e dal limite lascia partire un tiro che viene rimpallato dal difensore in marcatura. Occasione al 55' per Schick, l'ex Samp può schiacciare di testa tutto solo a due passi da Consigli ma si fa ipnotizzare dal portiere. Punizione Sassuolo con Berardi, la palla è alta. Al 59' gran gol di Zaniolo, l'attaccante 19enne si invola sulla fascia ed entra in area, frena la sua corsa mandando fuori tempo il difensore in marcatura e con un tocco sotto beffa Consigli. Al 75' gran botta da fuori del neo entrato Kluivert che costringe il portiere degli emiliani a rifugiarsi in angolo. Il n.1 ospite si supera poco dopo su una conclusione di Under. Ancora Consigli nega la gioia del gol a una incursione di Kolarov. Doppia occasione nel finale per Di Francesco Jr., il figlio del tecnico della Roma, in campo con la maglia del Sassuolo, prima si vede parare un tiro da Olsen e successivamente di testa non trova la porta. Il gol degli ospiti arriva allo scadere con Babacar ben servito in profondità da Locatelli, l'attaccante senegalese supera Olsen in uscita.





Il regalo per i tifosi del Torino arriva a Santo Stefano. La squadra di Walter Mazzarri ritrova il successo battendo con un netto 3-0 l'Empoli e si rimette in marcia per l'Europa. All'Olimpico Grande Torino partita sostanzialmente senza storia, con i granata che vincono e convincono: Nkoulou, De Silvestri e Iago Falque le firme di una vittoria meritata, frutto di una prestazione di grande solidità e concretezza. Il Toro sale a 26 punti e vede il sesto posto occupato dal Milan a sole due lunghezze. Se i granata riusciranno a fare risultato anche nel prossimo impegno contro la Lazio, può davvero essere un bel 2019. Mai pericolosa la squadra di Iachini, che incassa la terza sconfitta consecutiva e mostra una pericolosa involuzione. Ai toscani, ad appena +3 dalla zona calda, serve un cambio di marcia per non complicarsi la vita.Mazzarri inizia il match sfoggiando l'artiglieria pesante: Iago Falque a supporto del duo Belotti-Zaza dal 1'. In difesa si rivedono Moretti, che rileva l'acciaccato Djidji, e De Silvestri. Ancora indisponibile Sirigu, tra i pali confermato Ichazo. La novità di Iachini è Mraz, che viene preferito a La Gumina come partner di Caputo in avanti. Dopo la squalifica a centrocampo torna Krunic, in difesa c'è Antonelli al posto di Pasqual. Toro subito pericoloso in avvio: Zaza impegna sugli sviluppi di un angolo Provedel, pochi minuti dopo ci prova Belotti da fuori su una respinta corta della difesa toscana, senza fortuna. I granata premono e l'Empoli fatica inizialmente a mettere fuori la testa dalla tana. Ancora il Gallo in evidenza: si libera elegantemente di Maietta con il tacco e scarica con il destro un bolide che Provedel disinnesca in angolo. Cerca il varco giusto la squadra di Mazzarri, la difesa di Iachini regge l'urto. In avanti, invece, troppo timidi i toscani, con gli unici flebili lampi firmati da Traoré. Poco prima della mezz'ora ghiottissima chance per i padroni di casa, con Iago Falque che verticalizza per il taglio di Belotti: la rasoiata mancina del 9 granata si stampa sul palo alla destra del numero uno dell'Empoli. Il Toro la sblocca poco prima dell'intervallo, ed è un vantaggio meritato: ma per battere Provedel ci vuole il blitz di un difensore, Nkoulou, che svetta imperiosamente sul corner di Iago Falque trovando anche la deviazione fortuita di Maietta (44').Ed è ancora un difensore, De Silvestri, a firmare il raddoppio granata ad inizio ripresa. Il terzino scambia con Iago Falque e scarica la sfera sotto la traversa con un violento sinistro (4').



Le cose si mettono più che bene per la banda Mazzarri, Iachini reagisce inserendo La Gumina e Rasmussen per Mraz e Maietta. Ma è ancora il Toro ad andare vicinissimo al tris con Belotti, che tenta la magia di tacco su invito dal fondo di Zaza trovando l'opposizione in tuffo di Provedel. E' il solito Traoré, prima di lascare il posto a Zajc, a provare a scuotere i toscani su un contropiede che trova scoperta la squadra di casa: il suo sinistro dai 15 metri si spegne sul fondo di pochissimo. Nelle file granata Meité rileva Baselli. Il Toro gestisce senza troppi patemi e cala il colpo del ko alla mezz'ora con uno splendido sinistro dai 18 metri di Iago Falque. Tramontano le illusioni di rimonta di un'Empoli che però mai ha dato impressione di poterla ribaltare. Lo spagnolo lascia il campo beccandosi la standing ovation, per Berenguer, Lukic fa rifiatare Rincon. Il resto della gara non ha più molto da dire. C'è tempo per un silent check del Var per un sospetto contatto Antonelli-Berenguer in area toscana. Le vivaci proteste fruttano invece un ingenuo rosso a Krunic. Nel finale Toro vicinissimo al poker, con un gran destro di Ola Aina sventato miracolosamente da Provedel in tuffo. Finisce 3-0, l'Olimpico può brindare.



Un punticino verso la salvezza. Spal e Udinese non si fanno male, si spartiscono la posta in palio e danno vita a un match con poche emozioni che rispecchia il verdetto del 'Mazza' (0-0) e le difficoltà del recente periodo nel portare a casa l'intera posta in palio da parte di entrambe le squadre, ben lontane dal loro momento migliore. Semplici infila quindi il quarto segno 'X' nelle ultime cinque gare e mantiene due punti di margine sui friulani, che possono sorridere giusto per aver distanziato di un altro punto il Bologna terzultimo. Briciole o poco più insomma, nella corrida per non retrocedere.Semplici fa rifiatare Antenucci: accanto a Petagna chance per Floccari. Modulo speculare, 3-5-2, per Nicola. Sugli esterni agiscono Stryger Larsen e D'Alessandro, in mezzo Mandragora è affiancato da Fofana e De Paul. Davanti Pussetto fa coppia con Lasagna. Fin dalle prime battute la partita appare bloccata: di spunti, da una parte e dall'altra, per spezzare l'equilibrio se ne vedono pochi. Al 15' ci prova Petagna, direttamente su punizione, ma il suo bolide si infrange contro la traversa. L'ex attaccante dell'Atalanta si rende nuovamente pericoloso quattro minuti più tardi con un colpo di testa su cross di Lazzari che termina di poco sul fondo. Quello della Spal si rivela però un fuoco di paglia, dato che il primo tempo scorre senza troppi sussulti fino al 43', quando Schiattarella calcia dalla distanza tra le braccia di Musso a coronamento di un'azione di contropiede dei padroni di casa. Proprio in coda si fa notare anche l'Udinese. Ovviamente con un'azione personale del suo uomo più talentuoso, De Paul, che costringe Gomis al primo intervento di serata, in tuffo, su un tiro da fuori.



La ripresa se possibile regala ancora meno emozioni dei primi 45 minuti già piuttosto insipidi. Le due squadre confermano le difficoltà dell'ultimo periodo, e la paura di non perdere sovrasta il desiderio di vincere. Come se non bastasse al 20' i padroni di casa perdono il loro uomo simbolo, Lazzari, costretto ad alzare bandiera bianca dopo un duro contrasto con D'Alessandro. Eppure la Spal crea la miglior palla gol della ripresa proprio pochi istanti dopo l'uscita dal campo del loro capitano. Lo scavetto di Missiroli trova Schiattarella che di testa costringe Musso a rifugiarsi in corner. L'Udinese appare in debito d'ossigeno nel finale, ma i cambi non modificano l'inerzia di un match bloccato già in partenza e il risultato non si schioda dallo 0-0. Un passo avanti per entrambe, considerato la sconfitta del Bologna con la Lazio, ma la strada verso la salvezza è ancora lunga.

