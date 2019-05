Roma: Osaka agli ottavi, Thiem out con Verdasco

Ripresi gli incontri dopo la sospensione per pioggia

Si torna a giocare sulla terra rossa del Foro Italico dopo la giornata di pioggia di ieri che ha stravolto il programma, e costringera' probabilmente diversi tennisti oggi a un doppio turno.



Nel tabellone femminile degli Internazionali Bnl d'Italia, esordio facile per la n.1 del mondo, la giapponese Naomi Osaka che supera il secondo turno con un secco 6-3 6-3 alla slovacca Cibulkova.



Qualificazione piu' sofferta per la spagnola Garbine Muguruza che supera in tre set l'americana Danielle Collins (6-4 4-6 6-2).



Nel tabellone maschile, fuori al secondo turno l'austriaco Dominic Thiem, testa di serie n.5, battuto dallo spagnolo Fernando Verdasco 4-6 6-4 7-5.

