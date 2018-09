Ranking Uefa: Real sempre al comando

Juventus quinta

Il Real Madrid rimane in testa al Ranking UEFA per club, con la vittoria sulla Roma alla prima partita di Champions League 2018/19 che certifica ulteriormente lo strapotere dei Blancos (primi con 133.000 punti). La vetta parla spagnolo, con il Barcellona al secondo posto a pari merito col Bayern (entrambe vincenti all'esordio stagionale, ed entrambe a 114.000).



Poi ecco l'Atlético Madrid (113.000) e al quinto posto la Juventus, prima compagine di Serie A, reduce dalla vittoria di Valencia (109.000). Nella top 10 figurano anche Siviglia (93.000), Paris Saint-Germain (88.000), Manchester City (85.000), Arsenal (77.000) e Shakhtar Donetsk e Porto (75.000).



La seconda italiana in classifica è la Roma, agganciata al 13esimo posto dal Liverpool (68.000), appena sopra il Napoli (67.000).

Questo il ranking UEFA per club di questa settimana: 1) Real Madrid - 133.000, 2) Barcellona - 114.000, 2) Bayern Monaco - 114.000, 4) Atlético Madrid - 113.000, 5) Juventus - 109.000, 6) Siviglia - 93.000, 7) PSG - 88.000, 8) Manchester City - 85.000, 9) Arsenal - 77.000, 10) Shakhtar Donetsk - 75.000, 10) Porto - 75.000.Le altre italiane: 13) Roma - 68.000, 15) Napoli - 67.000, 40) Lazio - 33.000, 60) Inter - 22.000, 83) Milan - 14.000.





ContentItem-5b186ec6-f338-49b2-b6ad-2420a6a4ae57

Ranking Uefa: Real sempre al comando

Juventus quinta

Page-9e2cbf15-87f2-4239-9189-54610079fc42

5

Tematica:Rai Sport^Tematica:Uefa^Tematica:Calcio^Tematica:Sport^Tematica:Rai Sport^Category:Rai Sport:Category-0bb7280a-fedf-4a10-8e98-0299bce7d3c7^Category:Uefa:Category-25c04ef4-8465-4875-961d-6f685a8db1f1^Category:Calcio:Category-59f92492-5b6f-4225-be7b-973a887faca9^Category:Sport:Category-379fd98d-9fb7-4ebd-ba3b-920af37e03eb^Category:Rai Sport:Category-8dd105bb-81ce-4ebe-8b8d-f0a0fcf1655c^TAG:Uefa:Category-25c04ef4-8465-4875-961d-6f685a8db1f1^

/dl/img/2018/09/21/105x79_1537534782008_GettyImages-1036108782%201.jpg