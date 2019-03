Il Real pensa al futuro: anche Allegri nel mirino

Gli altri nomi 'caldi' sono quelli di Loew e Pochettino

Solo un trionfo in Champions League puo' permettere a Santiago Solari di proseguire la sua avventura sulla panchina del Real Madrid.



Lo scrive il sito del quotidiano madrileno "AS", spiegando che le ultime sconfitte nei "Clasicos" con il Barcellona hanno soltanto accelerato, e non avviato, la ricerca di un successore da individuare nella schiera degli allenatori top.



Tre i nomi che al momento fa "AS": l'attuale ct della Germania, Joachim Loew, il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, e quello del Tottenham, Mauricio Pochettino. Per quel che riguarda il tedesco, campione del mondo nel 2014, da sempre e' un pallino di Florentino Perez e lo stesso Loew ha sempre detto che dopo tanti anni da selezionatore non gli dispiacerebbe guidare un club.



"Allenare il Real piacerebbe a qualsiasi allenatore", il virgolettato del ct dei "panzer" riportato da "AS".



Poi c'e' Massimiliano Allegri, il giornale spagnolo ne ricorda i successi, le due finali di Champions raggiunte (ma perse) e spiega che ultimamente la sua candidatura ha guadagnato sempre piu' crediti nell'entourage del presidente.



Infine Mauricio Pochettino, argentino che guida il Tottenham e che in Spagna ha allenato l'Espanyol.



Secondo "AS" c'era lui in pole dopo le dimissioni di Zinedine Zidane, ma aveva appena rinnovato il contratto con gli "Spurs" e il presidente dei londinesi, Daniel Levy, non aveva nessuna intenzione di lasciarlo partire. In questi mesi le cose potrebbero cambiare.

