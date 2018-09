Rea conquista il 4° titolo

Con la vittoria a Magny-Cours eguaglia King Fogarty

Jonathan Rea, in sella alla Kawasaki ha vinto Gara 1 del Gp di Francia a Magny Cours e si laurea Campione del Mondo per il quarto anno consecutivo.



Il nordirlandese, alla sua tredicesima vittoria stagionale, è così entrato nella leggenda diventando l'unico pilota ad aver vinto quattro titoli mondiali Superbike consecutivi, eguagliando i mondiali vinti da "King" Carl Fogarty.



In Gara 1 Tom Sykes (Kawasaki) scatta bene dalla pole position. Alle sue spalle il compagno di squadra Jonathan Rea e Lorenzo Savadori (Aprilia). All'inizio del secondo giro il Campione del Mondo in carica riesce a sopravanzare Sykes conquistando la testa della corsa. Nel corso del terzo giro scivolata di Alex Lowes (Pata Yamaha Official WorldSBK Team) che finisce sulla ghiaia ma riesce a rientrare in pista.



Nel frattempo Xavi Fore's riesce a portarsi in terza posizione con un sorpasso ai danni di Savadori mentre Smrz, Lussiana e Rinaldi si ritirano. Chaz Davies (Ducati), l'unico pilota che potrebbe infastidire la corsa al titolo iridato di Jonathan Rea, non riesce ad entrare in gara e si mantiene in quinta posizione alle spalle di Savadori.



Le prime posizioni non cambiano fino a fine gara e Jonathan Rea taglia il traguardo per primo laureandosi Campione del Mondo Superbike per il quarto anno consecutivo. Alle sue spalle sull'arrivo Tom Sykes e Xavi Fore's (Ducati).

ContentItem-6f4d1352-efd9-476b-b7f5-5cd3404a1591

Rea conquista il 4° titolo

Con la vittoria a Magny-Cours eguaglia King Fogarty

Page-9e2cbf15-87f2-4239-9189-54610079fc42

5

Tematica:Rai Sport^Tematica:Sport^Tematica:Rai Sport^Tematica:SBK^Tematica:Moto^Tematica:Moto^Category:Rai Sport:Category-0bb7280a-fedf-4a10-8e98-0299bce7d3c7^Category:Sport:Category-379fd98d-9fb7-4ebd-ba3b-920af37e03eb^Category:Rai Sport:Category-8dd105bb-81ce-4ebe-8b8d-f0a0fcf1655c^Category:SBK:Category-2b8b989c-592d-4f3a-8fab-cf774a55fec2^Category:Moto:Category-aa9fd89c-e6e7-4a4a-8d1f-3985b216711d^Category:Moto:Category-146eac0d-5e3b-45b1-8072-62bee7b4dea0^TAG:SBK:Category-2b8b989c-592d-4f3a-8fab-cf774a55fec2^TAG:Moto:Category-146eac0d-5e3b-45b1-8072-62bee7b4dea0^

/dl/img/2018/09/29/105x79_1538229864348_rea.jpg