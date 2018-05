Raiola: "Donnarumma resta al Milan a vita"

"Ancelotti marchio di qualità"

"Donnarumma? Bisogna rispettare i tifosi, soprattutto i più intelligenti, quindi Gigi resta al Milan a vita". Lo ha detto con un sorriso Mino Raiola, procuratore del portiere rossonero, a margine di Football Leader a Napoli. "Quando i tifosi intelligenti parlano bisogna rispettarli, c'è questa grande richiesta di questi tifosi che rispetto. Ironia? Non la conosco. E' più facile che se ne vadano i cinesi da Milano che Donnarumma".



Raiola ha parlato anche di Lorenzo Insigne e del suo rapporto a volte difficile con le curve del San Paolo: "Lui è pronto a diventare capitano del Napoli - ha detto - bisogna vedere se Napoli è pronta ad averlo come capitano. Bisogna rispettare le persone nel bene e male, a volte troppo amore fa anche male. Non si può amare una persona un giorno e odiarla un altro".



"Ancelotti non si discute, è un marchio di qualità. Il Napoli ha fatto una scelta difficile e coraggiosa, perché Sarri ha dimostrato un calcio moderno e nuovo, apprezzato in tutto il modo".

"Carlo - ha detto Raiola parlando di Ancelotti - è un usato senza rischi ma ha anche grandi stimoli perché se ha deciso di venire a Napoli si sente ancora un allenatore forte e sa che la piazza azzurra pretende tanto. Sul mercato la sua presenza è una garanzia anche per i giocatori, poi comunque bisogna fare la scelta di sposarsi".



Raiola ha parlato anche del suo rapporto con De Laurentiis, in questi gironi a Napoli: "Abbiamo - ha detto - un rapporto speciale, finora abbiamo fatto pochi affari insieme ma abbiamo un rispetto reciproco anche se non sempre vediamo le cose dalla stessa prospettiva. Ricordo a tutti che se il Napoli sta facendo queste stagioni ed è arrivato secondo deve molto a De Laurentiis".



"Balotelli in nazionale? Penso che siamo tornati alla normalità, mentre prima eravamo fuori di testa. Io l'ho detto e sono stato criticato ma per me in Italia una punta più forte di Mario non c'è. E' uno dei più forti al mondo, poi qualcuno ha deciso che si poteva qualificare ai Mondiali senza Mario, è un suo diritto".

Raiola, parlando di Balotelli e del suo possibile addio al Nizza, ha detto: "Non è proprio parametro zero ma questi sono problemi miei. Balo in Italia è il più forte quindi chi ha in testa un progetto ambizioso oggi può fare un grande affare. Non vale più la scusa del suo comportamento perché negli ultimi due anni ha dimostrato la sua maturità. Come commercialista dico che prendere Balotelli è un grande affare, per la parte tecnica è grande affare ora sta ai club italiani vedere se vogliono fare questo affare''.

