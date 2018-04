Radu ok, Parolo in dubbio col Salisburgo

Lazio subito in campo per preparare il ritorno dei quarti di Europa League

Lazio subito in campo dopo la vittoria di Udine.



Sotto il diluvio abbattutosi su Formello, la squadra di Simone Inzaghi ha cominciato a preparare la trasferta di Salisburgo, gara di ritorno dei quarti di Europa League in programma giovedi' sera.



Regolarmente in gruppo Stefan Radu, lasciato a riposo ieri dal tecnico biancoceleste.



Il dubbio riguarda invece Marco Parolo: il centrocampista azzurro, escluso dai convocati per la sfida del Friuli a causa di un problema fisico nella zona pubica, dovrebbe comunque tornare a disposizione per la sfida europea. Domani le prove tattiche, mercoledi' la partenza per l'Austria.

