Quagliarella tallona Messi e Mbappé

Scarpa d'Oro: il doriano dietro ai due fuoriclasse nella classifica

Fabio Quagliarella meglio di Cristano Ronaldo, Robert Lewandowki, polacco del Bayern Monaco, e Luis Suarez, centravanti uruguagio del Barcellona.



Davanti a lui solo Leo Messi e il campione del mondo del PSG, Kylian Mbappé. Così recita la classifica della Scarpa d'Oro, in base alle reti realizzare nei rispettivi campionati fino a questo momento. La graduatoria è guidata da Messi, con 66 punti, segue Mbappé a 54, quindi Quagliarella a 44. Alle sue spalle, al quarto posto, Lewandowski e Piatek con 42.



Duvan Zapata dell'Atalanta è a quota 40, come Suarez, mentre all'ottavo posto c'è il senegalese con cittadinanza ivoriana Mbaye Diagne del Galatasaray ma con un passato in Italia, fra Brandizzo (Torino), Bra (Cuneo) e Juventus, dove però non ha mai giocato.



Cristiano Ronaldo chiude la top ten della Scarpa d'Oro con 38 punti, gli stessi dell'argentino Sergio Aguero del Manchester City e di Nicola Pépé, ivoriano del Lilla, ieri a segno contro il Paris Saint-Germain nel clamoroso 5-1 dello stadio Pierre Mauroy.

