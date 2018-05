Primi segnali d'addio

Buffon regala la maglia a Pjanic: 'Ciao Bosnia, è stato bello conoscerti'

Che il finale di carriera sia ormai vicino non è un mistero; ma il portiere della Juventus e della Nazionale non ha ancora ufficialmente comunicato il suo ritiro dal calcio giocato.



Le dichiarazioni di Gigi Buffon dopo il quarto di finale col Real Madrid, anticipavano la fine dell'esperienza in campo europeo, ma nessuna data è stata mai annunciata pubblicamente.



Ora però la foto pubblicata dal compagno di squadra Miralem Pjanic sul proprio profilo Instagram, lascia pochi dubbi sul fatto che il n.1 bianconero a fine stagione appenderà definitivamente i guanti al chiodo.



L'immagine ritrae la maglia del capitano juventino autografata e con dedica: “Ciao Bosnia. È stato bello conoscerti e condividere belle emozioni! Sei stato una gran sorpresa”.



Quattro quindi le partite che mancano ai titoli di coda e che potrebbero aggiungere altri due trofei al suo palmares: Bologna all'Allianz Stadium, Roma all'Olimpico e poi di nuovo in casa contro il Verona, match nel quale Buffon potrebbe festeggiare il 7° scudetto di fila, prima del congedo definitivo con l'ultima finale della sua carriera, quella di Coppa Italia contro il Milan.



Un trofeo che andrebbe ad aggiungersi nella splendida bacheca del campione del Mondo 2006 (che ha difeso i pali della Nazionale per ben 5 Mondiali) e che vanta già 21 titoli.



Una carriera trionfale, iniziata il 19 novembre 1995 con la sfida tra Parma e Milan, che però non gli regalerà l'ennesimo record: quello delle presenze in Serie A, che è saldamente nelle mani di Paolo Maldini, con 647 partite disputate nel massimo campionato.

