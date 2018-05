Chelsea-Liverpool 1-0

Il Chelsea batte di misura il Liverpool e tiene ancora accesa la speranza di conquistare un posto Champions nella prossima stagione. A Stamford Bridge finisce 1-0 (Giroud 32') e grazie a questi tre punti i Blues salgono a 69 punti in classifica, a -2 dal Tottenham (sconfitto ieri) e a -3 proprio dai Reds che hanno però giocato una partita in più.



Vittoria ancora più rotonda per Arsene Wenger all'ultima all'Emirates alla guida dell'Arsenal: 5 i gol rifilati al Burnley dai Gunners nell'ultima gara casalinga della stagione. Per la cronaca, a segno Aubameyang (doppietta), Lacazette, Kolasinac e Iwobi. In classifica l'Arsenal è sesto a 60 punti.

