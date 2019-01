"Possiamo arrivare in fondo in ogni torneo"

Bonucci: "Sono maturato, sono più razionale e meno istintivo"

"Sono maturato, sono molto più razionale e meno istintivo. Le esperienze ti fanno crescere e io ne ho vissute di forti sia dentro che fuori dal campo. Oggi credo di essere un uomo migliore, sicuramente diverso da quello che ero in passato". Dopo un anno al Milan e il ritorno "a casa", Leonardo Bonucci si sente piu' maturo, cambiato come persona piu' che come calciatore. Ha ritrovato le certezze di un tempo, ma non rinnega il passato.



"Faccio un grande in bocca al lupo a Piatek, al Milan, a Gattuso, ai compagni e ai tifosi perchè al di là di tutto io ho un bellissimo ricordo, il Milan è stata una parentesi che mi ha maturato a livello umano, poi ho deciso di tornare a casa perchè ne avevo bisogno", ha spiegato in un'intervista rilasciata a Sky Sport, il difensore della Juventus e della Nazionale. Lo scorso anno in rossonero, poi il ritorno in bianconero, mentre Gonzalo Higuain al Milan è stato appena qualche per poi volare a Londra sponda Chelsea. "Il Pipa è un amico, siamo stati poco tempo fa a cena insieme, l'ho visto bene - rivela Bonucci -, gli auguro di tornare a essere il grande giocatore e la grande persona che è". Archiviato il passato, si parla di presente e traguardi da raggiungere.



Prossimo impegno quello di domenica in casa della Lazio di Ciro Immobile, un attaccante che ha già messo in difficoltà Bonucci. "Ciro è un grande attaccante, l'ha dimostrato con i gol. Lui è letale sulle seconde palle, quindi serviranno marcature preventive e attenzione nel non concedergli spazi. Andiamo a Roma con la voglia di continuare a vincere. Il campionato è ancora lungo e ci dobbiamo preparare al meglio per la Champions e le partite che verranno". A proposito di Champions, si avvicina la doppia sfida valida per gli ottavi di finale contro l'Atletico Madrid'.



"Sarà un ottavo equilibrato. L'Atletico è una grande squadra, ha esperienza internazionale e gioca ogni anno per arrivare in fondo. Ha un grande allenatore e tanti campioni, quindi servirà una grande Juventus. Abbiamo la potenzialità per arrivare in fondo a tutte le competizioni ed è l'obiettivo che ci siamo prefissati - continua Bonucci -. Servira' anche un pò di fortuna, ma siamo un grande gruppo e abbiamo il dovere di lottare su ogni pallone riuscirci. Le favorite per la Champions? Barcellona, City, Juventus e Liverpool, perchè sono squadre con un gioco e un'identità. L'Europa però regala sempre sorprese, quindi dobbiamo rimanere concentrati e fare del nostro meglio".



La Supercoppa è già al Museum, in campionato si corre verso l'ottavo scudetto consecutivo, in Coppa Italia e in Champions si entra nel vivo. La Juve come sempre c'è e quest'anno in più ha anche uno che di tronfi se ne intende come Cristiano Ronaldo. "Mi ha sorpreso la sua costanza - conclude Bonucci -, non molla un centimetro. Abbiamo un bel rapporto e ci piace stuzzicarci a vicenda attraverso sfide di tiri in porta o a chi corre di più. Cristiano spinge tutti noi a dare il meglio sia in campo che fuori, anche solo con il suo atteggiamento".

ContentItem-fe186ba6-af68-4cb0-8dbc-3d53829655a2

"Possiamo arrivare in fondo in ogni torneo"

Bonucci: "Sono maturato, sono più razionale e meno istintivo"

Page-9e2cbf15-87f2-4239-9189-54610079fc42

5

Tematica:Rai Sport^Tematica:Calcio^Tematica:Sport^Tematica:Rai Sport^Tematica:Juventus^Category:Rai Sport:Category-0bb7280a-fedf-4a10-8e98-0299bce7d3c7^Category:Calcio:Category-59f92492-5b6f-4225-be7b-973a887faca9^Category:Sport:Category-379fd98d-9fb7-4ebd-ba3b-920af37e03eb^Category:Rai Sport:Category-8dd105bb-81ce-4ebe-8b8d-f0a0fcf1655c^Category:Juventus:Category-44c780fe-4c59-4408-bb47-ddf1f3acb565^TAG:Juventus:Category-44c780fe-4c59-4408-bb47-ddf1f3acb565^

/dl/img/2019/01/24/105x79_1548354990532_GettyImages-1075213166%201.jpg