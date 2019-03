Viñales in pole, Dovizioso 2°

Terzo tempo per Marquez, Rossi solo 14°

E' di Maverick Viñales su Yamaha la prima pole position stagionale della MotoGp, in Qatar.



Lo spagnolo ha fatto segnare sotto i riflettori del circuito di Losail il tempo di 1'53''546, precedendo Andrea Dovizioso (Ducati +198 millesimi) e il campione del mondo Marc Marquez (Honda +199). In terza fila, col settino tempo, partirà Danilo Petrucci, con la seconda Ducati ufficiale.



Solo sesta fila e 14° tempo per Valentino Rossi, che non è riuscito a qualificarsi per la Q2.

ContentItem-b65f2837-47bb-4944-b396-1ea8a654ea6b

Viñales in pole, Dovizioso 2°

Terzo tempo per Marquez, Rossi solo 14°

Page-9e2cbf15-87f2-4239-9189-54610079fc42

5

Tematica:Rai Sport^Tematica:Sport^Tematica:MotoGp^Tematica:Rai Sport^Tematica:Gp del Qatar^Tematica:Top News^Category:Rai Sport:Category-0bb7280a-fedf-4a10-8e98-0299bce7d3c7^Category:Sport:Category-379fd98d-9fb7-4ebd-ba3b-920af37e03eb^Category:MotoGp:Category-593dc351-7c89-487c-8062-78501ae289a3^Category:Rai Sport:Category-8dd105bb-81ce-4ebe-8b8d-f0a0fcf1655c^Category:Gp del Qatar:Category-d60d8586-084f-454c-9c4c-4d23d5a253a0^Category:Top News:Category-54dde549-9615-4ab7-af18-2a2fe9686b95^TAG:MotoGp:Category-593dc351-7c89-487c-8062-78501ae289a3^TAG:Gp del Qatar:Category-d60d8586-084f-454c-9c4c-4d23d5a253a0^

/dl/img/2019/03/09/105x79_1552154125159_vinales.jpg