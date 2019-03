Pogba insiste per andare al Real

Per i media spagnoli il francese vuole andare con Zidane

Paul Pogba vuole lasciare il Manchester United e torna a offrirsi al Real Madrid. Lo riportano alcuni 'media' spagnoli, come il quotidiano sportivo 'Marca', secondo cui l'agente del calciatore, Mino Raiola, si è già mosso telefonando due volte alla dirigenza 'merengue' e in particolare a Florentino Perez. Pogba, che insiste per andare al Real da quando sulla panchina del club campione del mondo è tornato il connazionale Zinedine Zidane, ha ancora due anni di contratto con lo United, ma avrebbe fatto sapere di non avere più stimoli che lo spingano a rimanere all'Old Trafford.



Così spinge per andarsene, anche se il Manchester, che a suo tempo lo ha pagato 114 milioni, non vuole rimetterci e quindi ha fissato un prezzo che il Real ritiene ancora troppo alto, nonostante Pogba sia considerato un profilo ideale per il nuovo Real e un giocatore che potrebbe 'infiammare' il pubblico del Bernabeu. Oltretutto, non sarebbe un problema corrispondergli lo stesso ingaggio, 14 milioni all'anno, che percepisce a Manchester.

