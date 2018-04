"Buffon esagerato ma va capito"

"Buffon a caldo avrà anche esagerato a parlare di crimine contro l'umanità sportiva ma va capito. Era la sua ultima partita in Champions League e sperava di vincerla. Un rigore così dubbio dopo aver disputato una partita del genere al Bernabeu fa saltare i nervi". Lo dice Andrea Pirlo, a margine della presentazione de ''La Notte del Maestro'', la sua partita di addio al calcio che si disputerà a San Siro il prossimo 21 maggio.



"Questa sconfitta - aggiunge Pirlo - non avrà ripercussioni, la delusione rimane ma dopo qualche giorno passerà e la Juventus penserà al campionato e alla Coppa Italia. Per chi tiferò? Sono ambasciatore della finale, tra Milan e Juventus non posso avere preferenze".



Il rigore del Real Madrid poteva anche starci, ma l'arbitro in certe situazioni può evitare didarlo. Un arbitro un po' più furbo sorvola e manda tutti ai supplementari. Io sarei andato fuori di testa".



Andrea Pirlo appenderà le sue scarpe al chiodo dopo ''La Notte del Maestro''. ''Sarà una festa - l'augurio di Pirlo durante la conferenza stampa di presentazione dell'evento - ma non mi piace parlare di addio al mondo del calcio. Magari tra un po' di tempo torno ma non da calciatore. E solo se mi propongono il progetto giusto''. Parteciperà all'ultima partita di Pirlo tutta la Nazionale campione del Mondo nel 2006 e tanti altri ex compagni di squadra, che saranno annunciati in seguito. All'asta saranno messe alcune magliette di Pirlo su Charity Stars: il ricavato sarà messo in beneficenza.

