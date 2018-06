Perin: "Buffon riferimento per tutti"

"La maglia n.1? Non ci siamo solo io e Donnarumma"

Il dopo Buffon è già iniziato e Mattia Perin allarga la sua possibile eredità ben oltre al dualismo con Donnarumma: "Mi nutro di competizione. Ma non ci siamo solo io e Donnarumma, c'è ad esempio anche Sirigu che ha solo 31 anni. Poi ci sono Meret, Sportiello, Cragno. E Buffon è sottinteso che possa sempre tornare. La competizione ti fa sempre migliorare", ha dichiarato in conferenza stampa.



Parole al miele per Gigi Buffon: "E' un punto di riferimento per tutti noi. E' uno dei migliori portieri al mondo per la carriera e quello che fa. Ha sempre risposto alle voci di una sua fine - ha evidenziato il portiere - Con lui ho un bel rapporto, ci sentiamo, lo stimo ancor più per la persona che non per il giocatore, lo conoscono tutti. C'è tanto da imparare".



Capitolo Balotelli: "Non lo vedevo da quattro anni, l'ho visto cambiato e si è messo al servizio del gruppo. Il mio giudizio è positivo per quanto visto in questi giorni, è un talento eccezionale e se continua così è giusto venga convocato - ha rivelato - Condividiamo quanto detto da Bonucci, bisogna lasciarlo vivere, merita pace, non combina più casini di una volta".



