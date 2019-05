"Per sempre nei nostri cuori"

Il mondo della F1 ricorda sui social Niki Lauda

"La grande famiglia della Ferrari apprende con profonda tristezza la notizia della morte dell'amico Niki Lauda, tre volte campione del mondo, due con la Scuderia (1975-1977). Resterai per sempre nei cuori nostri e in quelli dei tifosi".



Luca di Montezemolo ricorda:. "Con te ho vissuto alcuni dei momenti più belli della mia vita, abbiamo condiviso tante indimenticabili vittorie della Ferrari. Sei stato un grande Campione, un Campione del Mondo in pista e fuori".



"Tutti alla McLaren siamo profondamente rattristati nell'apprendere che il nostro amico, collega e campione del mondo 1984 Niki Lauda e' morto. Sara' per sempre nei nostri cuori e fara' sempre parte della nostra storia", il ricordo dell'altra grande scuderia che ha segnato la carriera dell'ex pilota austriaco.



Un cuore e una foto di Lauda il messaggio della Mercedes mentre il sito della Formula Uno si fa portavoce di una comunita' che oggi "piange la devastante perdita di una vera leggenda. Sarai per sempre immortale nella nostra storia".



Niki Lauda è stato "da sempre uno dei miei eroi", scrive Alex Zanardi.





