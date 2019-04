'Per la Champions CR7 non basta'

L'ex Marchisio: 'Nessuno ti può garantire da solo la vittoria'

"C'erano grandi attese, costruite anche giustamente dentro e fuori la Juve. Con Ronaldo si pensava di aver eliminato quel poco che mancava per vincere la Champions".



Invece, non e' andata cosi'. L'ex centrocampista della Juventus, Claudio Marchisio, torna sull'eliminazione dei bianconeri dalla Champions per mano dell'Ajax, avvenuta nonostante la presenza in campo del fuoriclasse portoghese.



"Per quel che ho visto quest'estate prima di lasciare Torino, tutto girava attorno a lui, perche' alzava il livello di ogni giocatore e dava tantissima autostima - spiega il 33enne torinese, ora allo Zenit - ma un campione, per quanto immenso, non ti puo' dare la certezza di vincere. Altrimenti Ronaldo e Messi si sarebbero spartiti le ultime 10-15 edizioni. Il sogno e' andato in frantumi perche' non si era messo in discussione questo: il calcio non e' una scienza esatta".



Uscire contro un avversario che ha un quinto del fatturato e del monte ingaggi e ha dato una lezione di calcio, puo' lasciare strascichi: "E' possibile, perche' l'Ajax e' giovane, gioca un calcio nuovo, non solo molto bello ma anche efficace. Ma ha eliminato anche il Real e non e' piu' una sorpresa".



Quella di domani rischia di essere una festa per lo scudetto triste: "Sicuramente per l'ambiente e per i tifosi potra' essere una giornata diversa da come uno se l'aspettava. Ma un professionista sa riconoscere l'importanza del momento e quindi esplodera' la gioia per il lavoro svolto. Deve essere cosi' anche per il tifoso: se la storia in Champions e' sfortunata, la parte positiva e' che la Juve continua a vincere. E non e' una cosa scontata".



Questa incredibile serie di otto successi verra' apprezzata in pieno solo tra qualche anno: "Credo proprio di si'. Ma gia' adesso bisogna ricordarsi che ci sono squadre che non solo non vincono da tanto, ma neppure si avvicinano alla Juve. E questo e' il frutto di una struttura che ormai e' tra le top 5 al mondo".



Stravincere il campionato rischia di diventare un problema non certo per la Juve: "Mi sembra un problema per le altre. La Juve ha sempre lavorato per crescere e starle dietro su un percorso lungo e' difficile. Ma la sua stessa storia recente - conclude Marchisio, ai box per una frattura al menisco del ginocchio non operato - racconta che non e' necessario spendere tantissimo per strutturare da cima a fondo il rilancio. Servono competenze e qualita'".

