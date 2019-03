Pellegrino secondo nella sprint

Il fondista azzurro chiude in bellezza a Quebec City, vince Klaebo

Federico Pellegrino chiude la stagione in bellezza. Sulla pista di Quebec City, il fondista azzurro è salito sul podio nell'ultima sprint in tecnica libera di coppa del mondo, piazzandosi al secondo posto alle spalle dell'imbattibile Johannes Klaebo.

Pellegrino ha lottato mettendosi in scia del norvegese e non è riuscito a scavalcarlo, arrivando a 1"10 di distanza dal rivale.



Sul podio anche Skar che precede al fotofinish Alexander Bolshunov.

Per Pellegrino sesto podio in questa coppa del mondo, il 26esimo in carriera, e chiude con il secondo posto nella classifica di specialità, dove Johannes Klaebo si era già aggiudicato il primato.

