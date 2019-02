Pellegrino argento nella sprint

Quarto podio stagionale per l'azzurro, vince Klaebo, terzo Krogh

Federico Pellegrino ha conquistato a Lahti il podio numero 24 della propria carriera. Sulla pista dove due anni fa ha vinto il titolo mondiale, il valdostano si arrende soltanto all'insaziabile Johannes Klaebo nella sprint in tecnica libera, leader della classifica generale e di specialità che stavolta ha dovuto soffrire più del previsto per portare a casa il successo. Pellegrino, quarto nelle qualificazioni, ha corso insieme al norvegese tutta la fase finale: ai quarti gli è finito alle spalle centrando la qualificazione diretta, in semifinale è arrivato quarto finendo anche dietro Eirik Brandsdal e Gleb Retivykh, ma il tempo (2'50"21) gli ha consentito di andare avanti grazie al ripescaggio. E in finale è stata tutta un'altra storia.



Pellegrino è riuscito a stare nella scia di Klaebo per 1,6 chilometri e resistere senza alcun problema al ritorno di Finn Haagen Krogh alle spalle. L'azzurro è secondo per la terza volta nella stagione (podio numero 4 aggiungendo il trionfo di Lillehammer) e può essere decisamente soddisfatto per la risposta che ha fornito in pista. La capacità di dare filo da torcere anche a Klaebo, oltretutto, fa ben sperare in vista dei Mondiali. Stavolta, purtroppo, non ce l'ha fatta a superare le qualificazioni De Fabiani, 38° nella prova cronometrata, anche alle spalle di Stefan Zelger, 34° e in ogni caso anche lui fuori dalla fase finale. Domani, domenica 10 febbraio, a Lahti c'è il team sprint per provare a conquistare un altro podio. In Coppa del mondo, intanto, Klaebo allunga in classifica generale portandosi a quota 1134 punti contro i 946 di Alexander Bolshunov, oggi assente. Nella graduatoria della sprint Pellegrino torna al secondo posto, a -160 da Klaebo.

