Assoluti: Federica veloce anche nei 100 sl

Dopo la vittoria nei 200, Pellegrini va in finale con un ottimo 54"34

Nelle batterie della terza giornata delgi Assoluti di nuoto, torna in vasca a Riccione, Ilaria Cusinato (Fiamme Oro / Team Veneto) che nei 200 misti nuota il primo tempo in 2'14"39.



Nella prova maschile, il miglior tempo e' di Giovanni Sorriso (CC Aniene) in 2'02"01. Molto veloci, invece, i 100 stile libero.



Federica Pellegrini (CC Aniene) nuotera' la finale in corsia 4 dopo il 54"34 delle eliminatorie, un secondo netto meglio di Silvia Di Pietro (Carabinieri / CC Aniene) e 1"05 avanti a Erika Ferraioli (Esercito / CC Aniene).



Crono che ispirano fiducia anche per la staffetta che si qualificherebbe con una somma tempi inferiore al 3'39"00. Il limite individuale e' di 53"7, lo stesso nuotato nella frazione lanciata della 4x100 con l'Aniene da Pellegrini (qualificata al nono mondiale della carriera con il 120° titolo della carriera conquistato mercoledi' nei 200 stile libero in 1'56"60, passaggio ai 100 in 56"75) che potrebbe trascinare le avversarie accrescendo il livello generale.



In stagione Pellegrini ha gia' nuotato 54"26 il 2 marzo scorso al Citta' di Milano dove le altre non sono scese sotto i 55".



Nella prova maschile, piu' unico che raro quanto accuduto. L'italo-canadese Santo Yukio Condorelli (Aurelia Nuoto; pp 47"88 col Canada), il plurimedagliato internazionale Luca Dotto (Carabinieri / Larus Nuoto; pp 47"96), il campione europeo Alessandro Miressi (Fiamme Oro / CN Torino; RI 47"92) e Ivano Vendrame (Esercito / Larus Nuoto; pp 48"68) chiudono le batterie col miglior tempo di 49"02.



Un poker d'assi che anticipa una finale incerta, coinvolgente e impronosticabile e lancia la staffetta verso la conquista del pass iridato (tl 3'15"00). Bisognera' scendere di un secondo, invece, per la qualificazione individuale. Le corsie della finale sono state assegnate random, attraverso un processo di sorteggio informatico. In 4 partira' Vendrame, in 5 Miressi, in 3 Condorelli ed in 6 Dotto.

