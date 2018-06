Parigi: Halep ai quarti, Serena Williams si ritira

La n.1 del mondo batte la Mertens. Wozniacki eliminata dalla Kasatkina

Simona Halep si è qualificata per i quarti di finale del Roland Garros. La n.1 del mondo ha facilmente sconfitto per 6-2 6-1 la belga Elise Mertens, n.16 del tabellone.



Prossima avversaria della romena sarà la vincente del match tra la tedesca Angelique Kerber e la francese Caroline Garcia.



Niente rimonta invece per Caroline Wozniacki, che saluta agli ottavi il Roland Garros.



Nella prosecuzione dell'incontro sospeso ieri per oscurita', la danese numero 2 del mondo e del tabellone e' stata sconfitta per 7-6(5) 6-3 da Daria Kasatkina.



La russa, 14ª testa di serie, sfidera' nei quarti l'americana Sloane Stephens, numero 10 del seeding.



Intanto Serena Williams si ritira dal Roland Garros.



La statunitense ha annunciato forfait per un infortunio muscolare prima della sfida degli ottavi di finale contro la russa Maria Sharapova che si sarebbe dovuta giocare tra poco sul campo Philippe Chatrier.



"Ho un problema a livello pettorale che purtroppo è peggiorato. Non riesco nemmeno a servire, quindi è difficile giocare quando non puoi servire", ha spiegato Serena Williams, 23 volte vincitrice di un torneo del Grande Slam, di cui tre al Roland Garros (2002, 2013, 2015), nel corso di una conferenza stampa.



"Farò una risonanza magnetica domani qui", ha aggiunto la minore delle sorelle Williams, che attenderà i risultati prima di decidere se giocare a Wimbledon (2-15 luglio).



"Sono molto delusa perché stavo progredendo di partita in partita, ho fatto molti sacrifici per partecipare a questo torneo", ha ammesso l'americana che si era fatta male nella sua ultima partita vinta sabato nel terzo turno contro la tedesca Julia Görges.

