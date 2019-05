Champions a Novara

La Igor Gorgonzola Novara è campione d'Europa di pallavolo femminile. Nella finale tutta italiana disputata a Berlino contro l'Imoco Conegliano, le ragazze di Massimo Barbolini hanno battuto le avversarie per 3-1 (25-18, 25-17, 14-25, 25-22) nella ripetizione della finale scudetto, che aveva invece visto vincere il club veneto.



Per le piemontesi, trascinate da Paola Egonu, si tratta del primo successo continentale nella loro storia (per Francesca Piccinini è il 7° sigillo personale). Il successo è stato meritato in virtù dei valori espressi oggi in campo, con le campionesse d'Italia quasi mai in grado di opporsi alle piemontesi, vogliose di rivalsa dopo aver ceduto il titolo nazionale una decina di giorni fa. E' un record anche per coach Barbolini, capace di vincere la massima competizione europea alla guida di 4 squadre diverse: Matera, Perugia, Casalmaggiore e oggi Novara.

