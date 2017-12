Palermo campione d'inverno

Vincono Frosinone e Empoli, colpo Ascoli a Brescia

Vittorie in testa per Palermo, Frosinone ed Empoli, ma sono i rosanero a laurearsi campioni d'inverno ed allungare sulla terza in classifica. Il +3 su Parma e Bari registrato prima del match e' diventato +5 su Empoli e Bari alla fine del match contro la Salernitana. Una rete di Chochev alla mezz'ora, una di Monachello e la terza di Jajalo nel finale hanno deciso il match contro i campani dell'ex Colantuono, che si sono complicati le cose da soli quando nella ripresa sono rimasti in dieci per il rosso a Vitale. E la squadra di Tedino ha avuto vita facile nel piazzare il quarto successo nelle ultime sei gare, condite da due pareggi per complessivi 14 punti. Nessuno come i siciliani in questa mini serie.



Solo il Frosinone cerca di tenere il passo rimanendo a 2 punti di distanza. La squadra ciociara cade ma si rialza subito: Beretta aveva illuso il Foggia ed i suoi tifosi, poi pero' e' venuta fuori la differenza tra le due squadre e soprattutto lo strapotere di Daniel Ciofani che ha segnato due reti ribaltando il risultato in favore della squadra di Longo che alla fine riesce dunque a spuntarla.



L'Empoli prova a riprendere la corsa ed Andreazzoli coglie a Perugia la prima vittoria da tecnico della squadra toscana. La squadra di Breda, con Di Carmine, rintuzza la prima rete di Donnarumma, ma poi non riesce a tenere il passo di bomber Caputo ed ancora di Donnarumma che gia' al termine del primo tempo riescono a tracciare un solco (1-3) incolmabile. Nella ripresa, ancora Caputo e poi ancora di Carmine fissano il punteggio sul 2-4 il finale.



Secondo pareggio di fila per il Bari che perde qualche colpo e non riesce ad andare oltre lo 0-0 sul campo del Carpi. I pugliesi di Grosso avrebbero meritato qualcosa di piu' ai punti, ma anche gli emiliani di Calabro si confermano in un buon momento di forma. Importante vittoria per la Cremonese, che rimane saldamente in corsa play-off. La squadra di Tesser risolve con Paulinho nel finale battendo una delle squadre piu' in forma del torneo.



Dopo lo scivolone interno con il Carpi, il Cittadella torna alla vittoria sul campo del fanalino di coda Pro Vercelli e si rimette in carreggiata play-off. Chiaretti nel primo tempo e Iori nella ripresa gli autori delle reti per la squadra di Venturato. Un eurogol di Valzania nel finale premia il Pescara (7 punti in tre gare) ed infligge la sconfitta al Venezia di Inzaghi, che non sa piu' vincere, mentre Zeman ha rimesso in carreggiata la sua squadra.



L'Avellino sfrutta al massimo il fattore campo e cosi' Novellino batte Pochesci grazie alle reti, tra primo e secondo tempo, di Asencio e Bidaoui.



L'Entella ribalta il match contro il Novara che pure aveva trovato il vantaggio con Dickmann grazie alle reti di De Luca e La Mantia. Infine, dopo tre pari, prima vittoria di Cosmi sulla panchina dell'Ascoli: rete di Buzzegoli e tre punti d'oro sul campo del Brescia.

