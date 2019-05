Osaka sempre n. 1 del mondo

Top ten immutata, con la ceca Kvitova 2ª e la romena Halep 3ª

Perde quattro posizioni Camila Giorgi e scivola al numero 34 della nuova classifica mondiale del tennis femminile dominata per 15ª settimana di fila dalla giapponese Naomi Osaka.

Nessuna variazione nella top-ten mondiale che vede al secondo posto la ceca Petra Kvitova e poi la romena Simona Halep.

Quarto posto per Angelique Kerber e Karolina Pliskova, poi Elina Svitolina, sesta, davanti a Kiki Bertens, Sloane Stephens, Ashleigh Barty ed Aryna Sabalenka.



La 27enne Giorgi è la migliore delle azzurre.

Dietro di lei scivola di due gradini Martina Trevisan (numero 157) mentre ne guadagna 4 Giulia Gatto Monticone, numero 162, ritoccando il proprio best ranking.

