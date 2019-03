Olimpiade 2026, gli introiti compensano i costi

Lo afferma lo studio di fattibilità dell'Università La Sapienza di Roma

E' positiva l'analisi costi-benefici per la candidatura di Milano-Cortina nella corsa ad ospitare l'Olimpiade invernale 2026.



Lo studio, commissionato dalla presidenza del Consiglio alla Facoltà di Economia dell'Università La Sapienza di Roma, "ha ampiamente verificato che le uscite dell'amministrazione centrale dello Stato per finanziare i giochi olimpici in questione sarebbero compensate dagli introiti diretti e indiretti connessi alle attività sviluppate attorno ai Giochi invernali nel periodo 2020/2028''. Questo il risultato dell'analisi, comunicato dal governo.



Lo studio è stato presentato a Palazzo Chigi alla presenza del sottosegretario alla presidenza con delega allo sport, Giancarlo Giorgetti, del presidente del Coni Giovanni Malagò, del governatore della Lombardia Attilio Fontana, dell'assessore al territorio del Veneto, Cristiano Corazzari, del sindaco di Cortina, Gianpietro Ghedina, e dell'assessore allo sport del Comune di Milano, Roberta Guaineri.

