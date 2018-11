Trofeo Sapio, Pellegrini 2ª

Nei 100 sl vittoria della statunitense Kelsi Dahlia Worrel

Secondo posto in finale dei 100 stile libero per Federica Pellegrini, nella prima giornata della 45ª edizione del Trofeo Nico Sapio di nuoto, tradizionale appuntamento internazionale curato da Genova Nuoto e My Sport, in corso di svolgimento nella piscina Sciorba, a Genova.



Primo posto per la statunitense Kelsi Dahlia Worrel, con il tempo di 52"56. La Pellegrini ha chiuso, invece, in 52"70. La stella del nuoto italiana è stata premiata dell'assessore regionale allo Sport della Liguria, Ilaria Cavo, con l'Oscar di Stelle nello sport per la sua straordinaria carriera e ha ricevuto la maglietta 'Genova nel cuore', dedicata alle vittime del ponte Morandi.

