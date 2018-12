Nibali: "Nel 2019 farò il Giro e il Tour"

"La corsa italiana sarà il mio primo obiettivo della stagione"

"L'anno prossimo farò il Giro d'Italia e il Tour". Vincenzo Nibali, il corridore che viene da un'isola, la Sicilia, ha scelto un'altra isola, quella di Hvar (Crozia), per dichiarare gli obiettivi che verranno. "La corsa rosa è il primo obiettivo - aggiunge il capitano della Bahrein-Merida, che dall'altra parte dell'Adriatico prepara la nuova stagione agonistica -: quest'anno è stata dura, la caduta al Tour mi ha penalizzato e, anche se sono rientrato in fretta dopo l'operazione, non è stato facile".

ContentItem-f0370936-a82a-47e3-9fdc-41601ad56577

Nibali: "Nel 2019 farò il Giro e il Tour"

"La corsa italiana sarà il mio primo obiettivo della stagione"

Page-9e2cbf15-87f2-4239-9189-54610079fc42

5

Tematica:Ciclismo^Tematica:Rai Sport^Tematica:Sport^Tematica:Rai Sport^Tematica:Altri sport^Category:Ciclismo:Category-7441d0e7-e9d7-45d9-bf16-7722a9d82588^Category:Rai Sport:Category-0bb7280a-fedf-4a10-8e98-0299bce7d3c7^Category:Sport:Category-379fd98d-9fb7-4ebd-ba3b-920af37e03eb^Category:Rai Sport:Category-8dd105bb-81ce-4ebe-8b8d-f0a0fcf1655c^Category:Altri sport:Category-50144474-6c9b-48a6-9b01-58216c5102a9^TAG:Ciclismo:Category-7441d0e7-e9d7-45d9-bf16-7722a9d82588^

/dl/img/2018/12/12/105x79_1544629026403_GettyImages-1057214968%201.jpg