Neymar: 'Il mio futuro? La Coppa del Mondo'

La stella brasiliana del Psg: 'Sono stufo di parlare del mercato'

"Il mio futuro? Ora il mio obiettivo è la Coppa del Mondo".



Premiato come miglior giocatore della Ligue 1 in Francia, Neymar ha respinto al mittente le voci su un suo possibile addio al Paris Saint-Germain la prossima stagione.



L'attaccante brasiliano ha sbaragliato la concorrenza nonostante l'assenza dai campi negli ultimi tre mesi a causa di un infortunio.



Alla sua prima stagione con il PSG, Neymar ha chiuso con 19 gol in 20 partite.



"Sono commosso e molto felice della nostra stagione. È un onore ma senza i miei compagni di squadra non avrei mai ricevuto questo premio", ha detto il 26enne Neymar che è stato premiato dal suo compatriota Ronaldo il Fenomeno.



Neymar, che ha partecipato alle celebrazioni per il titolo della PSG Ligue 1 sabato sera, si è poi rifiutato di parlare del suo futuro.



"Parliamo di queste cose ogni volta che arriva una finestra di mercato, non voglio parlare di nulla al momento", ha detto.



"Tutti sanno perché sono venuto qui, quali sono i miei obiettivi. In questo momento, il mio obiettivo è la Coppa del Mondo, non parlare di mercato. Trascorro tutta la mia vita, ogni finestra di mercato se ne parla. E' un po' fastidioso", ha concluso Neymar.

