Napoli ed Inter pressano la Juve

Capolista e inseguitori giocano in anticipo l'11ª giornata, la Champions è alle porte

Mentre le milanesi stanno tornando a frequentare l'altissima classifica, i turni che precedono le coppe, come questo, lasciano talvolta perplessi per qualche scelta...lungimirante degli allenatori che guardano con un occhio al campionato e con l'altro alle coppe, rischiando lo strabismo. La Juventus e i suoi piu' vicini inseguitori (-6), cioe' Napoli e Inter, giocheranno in anticipo per gli impegni internazionali, ma ormai e' quasi una regola: giocano il sabato. Questo ha causato molte liti domestiche: dalle mogli si divorzia, dalla squadra del cuore, no. Alle signore che vorrebbero andare al cinema, i mariti consigliano le star del calcio. Cosi' Cristiano Ronaldo e' entrato in concorrenza con Russell Crowe, Icardi con Leonardo Di Caprio e Martens con i Sette nani. In attesa che la capolista affronti il Cagliari, il Napoli giochera' contro l'Empoli, appena sconfitto - ma con onore - dai bianconeri. La squadra di Ancelotti ("Non temiamo di essere l'anti-Juve") ha acciuffato il pareggio con la Roma per la coda; contro la squadra toscana non dovrebbe soffrire altrettanto, pur avendo la testa al Psg. "Carletto nostro" ha promesso sorprese. Forse Insigne in panca? Arbitro: Pairetto.



L'Inter, dopo la dilagante vittoria sul campo della Lazio, ha eccitato gli agit prop E i tifosi piu' sfegatati parlano gia' di anti-Juve. La Beneamata ospitera' quel Genoa che ha messo le tende a San Siro e, nel giro di pochi giorni, vi affrontera' i nerazzurri dopo la rocambolesca sconfitta col Milan. Juric potrebbe richiamare in difesa Romero, che ha scontato la squalifica. Spalletti, senza Nainggolan, a Roma ha trovato la giusta formula, ma dovra' pensare anche al Barcellona. Fischietto a Valeri. Sempre in anticipo giochera' la Juventus, che aspetta la visita del Manchester United, surclassato all'Old Trafford. Con una battutaccia, si potrebbe dire che sara' piu' difficile la partita col Cagliari, che va abbastanza bene in campionato. C'e' il problema Bernardeschi, oltre alle assenze di Can e Khedira. Per Marotta liquidazione d'oro: e' il Ronaldo, cioe' il pallone d'oro, dei dirigenti. Maran non cambiera' molto la formazione vittoriosa col Chievo. Dirigera' Mariani. Sempre nel Saturday Night (sabato sera: studiate l'inglese) ci sara' la sfida fra Fiorentina e Roma, che vengono da due pareggi. Ma mentre i viola hanno preso un punto sul campo del Torino, i giallorossi sembravano aver vinto a Napoli e si son fatti raggiungere sul filo di lana.



La squadra giallorossa tornera' ad attaccare, pensando anche alla trasferta di Mosca? Problemi per Benassi fra i viola; guai in difesa per Di Francesco, con Manolas, De Rossi e altri in difficolta'. Arbitrera' Banti. Il Milan, dopo successo sul Genoa che lo ha portato al quarto posto, andra' a Udine. I friulani (che non avranno Nuytinck, Teodorczyk e altri) hanno ripreso coraggio dopo la rimonta di Marassi e non vorranno certo deludere i propri tifosi, che non li vedono vincere dalla seconda giornata (1-0 alla Samp). Ma il Milan ormai pensa in grande. Assenti il regista Biglia (lungo stop) e Bonaventura. Fischiera' Di Bello. Per la Lazio, una Spal che nell'ultima, recente trasferta all'Olimpico ha fatto uno scherzaccio alla Roma. I biancazzurri hanno preso una brutta batosta dall'Inter e saranno senza i registi Leiva e Badelj. A Semplici manchera' lo squalificato Schiattarella, oltre a Kurtic e Valoti. I ferraresi vengono dalla brutta scoppola col Frosinone. Direzione affidata a Guida. La Sampdoria, senza Defrel e Murru, dopo la delusione di San Siro, cerchera' di recuperare terreno contro un Torino che vorrebbe la Var "su richiesta". Sappiamo che la Fifa non vuol sentirne parlare, ma tutti i tabu' stanno cadendo, uno dopo l'altro. Lo fanno in America? Allora va bene...



Mazzarri se la vedra' dalla tribuna. Aina subito in campo? Arbitraggio di Rocchi. Il Sassuolo, che dopo un ottimo inizio ha avuto qualche problema, sara' sul campo del decimato Chievo. Ventura ha visto progressi dei suoi a Cagliari. De Zerbi (senza Boga e Duncan) vuole ricominciare a correre, ma i clivensi non possono continuare ad affondare. Fischiera' Aureliano. L'Atalanta giochera' a Bologna: la squadra di Gasperini col rientro di Ilicic si e' ripresa. Progressi pure per il Bologna, ma i nerazzurri stanno meglio, nonostante l'assenza di Masiello. Inzaghi in difesa ha qualche problema. La Penna sara' alla guida della gara. Il Parma, senza lo squalificato Barilla', Inglese, Dimarco, affontera' - dopo due ko di seguito - quel Frosinone che si e' ripreso ottimamente dalla crisi in cui era caduto. L'attacco frusinate, che non aveva segnato nelle sei giornate iniziali, adesso va in gol a raffica: nove in quattro partite. La squadra di D'Aversa vuol tornare a vincere. Dirigera' Manganiello. Ultime nequizie. Il governo mettera' le mani nello sport, pare. Risultati per decreto?

