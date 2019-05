Nadal e Federer agli ottavi

Lo spagnolo supera Goffin, lo svizzero batte Ruud

Lo spagnolo Rafa Nadal, favorito n.2 del torneo, approda agli ottavi di finale del Roland Garros, secondo slam stagionale.

Nella sfida con il belga David Goffin, n.29 del ranking mondiale, Nadal ha perso per la prima volta un set nel torneo ma si è imposto col punteggio di 6-1, 6-3, 4-6, 6-3. Al prossimo turno, lo spagnolo affronterà il vincitore dell' incontro tra l'argentino Juan Londero e il francese Corentin Moutet.



Roger Federer accede agli ottavi di finale degli Internazionali di Francia, battendo in tre set (6-3, 6-1, 7-6) il ventenne norvegese Casper Ruud, n.63 al mondo.

Il fuoriclasse svizzero, testa di serie n.3 in questa edizione del Roland Garros, affronterà al prossimo turno il vincente della sfida tra il francese Nicolas Mahut e l'argentino Leonardo Mayer.







ContentItem-08be28cf-2203-4a5d-a577-2b1d9f74c18c

Nadal e Federer agli ottavi

Lo spagnolo supera Goffin, lo svizzero batte Ruud

Page-9e2cbf15-87f2-4239-9189-54610079fc42

5

Tematica:Rai Sport^Tematica:Sport^Tematica:Tennis^Tematica:Rai Sport^Tematica:Altri sport^Tematica:Roland Garros^Tematica:Altri Sport^Category:Rai Sport:Category-0bb7280a-fedf-4a10-8e98-0299bce7d3c7^Category:Sport:Category-379fd98d-9fb7-4ebd-ba3b-920af37e03eb^Category:Tennis:Category-5f1619f9-7ff2-4b55-ae91-4a798454a580^Category:Rai Sport:Category-8dd105bb-81ce-4ebe-8b8d-f0a0fcf1655c^Category:Altri sport:Category-50144474-6c9b-48a6-9b01-58216c5102a9^Category:Roland Garros:Category-b13f19fa-2c11-45d4-8c40-60d1f6acf431^Category:Altri Sport:Category-ad52d280-d747-404e-8504-ac34621367da^TAG:Tennis:Category-5f1619f9-7ff2-4b55-ae91-4a798454a580^TAG:Roland Garros:Category-b13f19fa-2c11-45d4-8c40-60d1f6acf431^TAG:Altri Sport:Category-ad52d280-d747-404e-8504-ac34621367da^

/dl/img/2019/05/31/105x79_1559336509007_GettyImages-1152899366%201.jpg