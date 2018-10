Mourinho: "La Juve è favorita per la Champions"

Il tecnico dello United: 'Ronaldo? E' uno dei migliori giocatori di tutti i tempi"

"La mia opinione su Cristiano Ronaldo? Domanda superflua, inutile farla: parliamo di uno dei migliori giocatori di tutti i tempi. La Juventus favorita per la Champions? E' più che una candidata, e limitarla a Ronaldo non mi pare corretto. Quando pensi oltre Ronaldo, c'è Bonucci. Quando dici oltre Bonucci, c'è Cancelo. E oltre Cancelo c'è Emre Can. La Juve è una delle migliori squadre al mondo. Nelle ultime cinque stagioni è stata tra le favorite per la Champions ed è arrivata due volte in finale. Ha conquistato sette scudetti di fila. E ora ha il calciatore che fa la differenza. Domani affronteremo una delle squadre più forti al mondo".



A Manchester la conferenza stampa della vigilia di United-Juventus si trasforma nell'ennesimo show di Josè Mourinho, che non lesina elogia ai rivali di domani e sottolinea come quella in corso possa davvero essere la stagione per i bianconeri che vogliono conquistare l'Europa. Mourinho, che spegne le voci di un suo ritorno al Real Madrid ("mi piace stare al Manchester United. Voglio rispettare il contratto fino al 2020 e restare anche dopo"), non si sente comunque battuto anche perché il fattore Old Trafford non è certo da sottovalutare. "Ci siamo rimessi in marcia nelle due ultime gare - dice -, e dobbiamo solo ripetere queste partite, abbiamo dimostrato come vogliamo giocare e proveremo a rifarlo".



Intanto è il caso di tornare anche su quanto è successo sabato scorso dopo il fischio finale della sfida pareggiata contro il Chelsea. "Voglio ringraziare Maurizio Sarri perché è stato molto onesto - dice Mourinho -. Grazie anche al Chelsea per come si è comportato. Marco Ianni (l'assistente di Sarri che ha provocato Mou n.d.r.) si è scusato, merita una seconda chance e mi auguro che non venga licenziato. Il club ha avuto una reazione molto forte, ma non bisogna rovinare la carriera di un giovane. Finiamola lì". Infatti c'è la Juve, e non il caso di distrarsi pensando ad altro: Mourinho ci tiene a fare bella figura, nonostante Cristiano Ronaldo.

ContentItem-027eda31-9e54-49db-9eb4-4c3399fc5a4f

Mourinho: "La Juve è favorita per la Champions"

Il tecnico dello United: 'Ronaldo? E' uno dei migliori giocatori di tutti i tempi"

Page-9e2cbf15-87f2-4239-9189-54610079fc42

5

Tematica:Rai Sport^Tematica:Sport^Tematica:Calcio^Tematica:Calcio^Tematica:Sport^Tematica:Rai Sport^Tematica:Top News^Tematica:Champions League^Category:Rai Sport:Category-0bb7280a-fedf-4a10-8e98-0299bce7d3c7^Category:Sport:Category-6ba0552d-3a7e-4e8a-95d5-e9e8acb4b2f1^Category:Calcio:Category-4d4c839c-0b46-4694-aec5-a1dcfc31ab94^Category:Calcio:Category-59f92492-5b6f-4225-be7b-973a887faca9^Category:Sport:Category-379fd98d-9fb7-4ebd-ba3b-920af37e03eb^Category:Rai Sport:Category-8dd105bb-81ce-4ebe-8b8d-f0a0fcf1655c^Category:Top News:Category-54dde549-9615-4ab7-af18-2a2fe9686b95^Category:Champions League:Category-bb931b45-249e-4cf8-8009-76d578a024da^TAG:Calcio:Category-4d4c839c-0b46-4694-aec5-a1dcfc31ab94^TAG:Champions League:Category-bb931b45-249e-4cf8-8009-76d578a024da^

/dl/img/2018/10/22/105x79_1540238435959_GettyImages-1052744760.jpg